Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 28 142 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 083, вторую - 3 634, третью, бустерную дозу - 21 425 человек.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 125 458. Первую дозу вакцины получили 5 147 759, вторую - 4 649 537 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 328 162 человека.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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