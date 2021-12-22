Скончался военнослужащий азербайджанской армии
БАКУ /Trend/ - Скончался военнослужащий азербайджанской армии, сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны.
Военнослужащий Сафаров Дашгын Натиг оглу, находясь вне военной службы, скончался от острой сердечной и легочной недостаточности в гражданском госпитале Шамкирского района.
Ведется расследование по факту.
Руководство Минобороны выразило глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.
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