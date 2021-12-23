В Азербайджане по амнистии прекращено производство по уголовным делам в отношении 140 лиц

БАКУ /Trend/ - В соответствии с актом об амнистии, до 1 декабря 2021 года органы прокуратуры и правоохранительные органы Азербайджана прекратили производство по уголовным делам в отношении 140 лиц, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

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