Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до 25 декабря

БАКУ /Trend/ - Холодная погода с осадками сохранится в Азербайджане до 25 декабря, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

По ее данным, в связи с проникновением на территорию Азербайджана холодных воздушных масс с востока осадки в Губа-Гусарском регионе приняли интенсивный характер.

"Количество выпавших осадков в Гусаре составило 31 миллиметр (86 процентов месячной нормы), в Баку и на Абшеронском полуострове, по состоянию на 11:00 23 декабря, шел мокрый снег. Высота снежного покрова в Грызе составила 20, Дашкесане и Хыналыге - 15, Гекгеле - 13, Губе, Гусаре и Халтане - 10, Агдере (Ордубад), Сарыбаше (Гах) - 8, Алтыагадже - 6, в Шабране - 3 сантиметра. Скорость северо-западного ветра в Дашкесане достигала 23, Тертере - 20, Гедабее, Нафталане, Агдаме, Шеки, Шамахы - 18, Мингячевире - 16, в Баку и на Абшеронском полуострове - 15-18 метров в секунду.

Высота волн на Каспии достигала трех метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 0-2 градуса тепла, в центральных районах Азербайджана - от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, в горных районах - 7-10, в высокогорье - до 17, в Нахчыванской АР- 2-8 градусов мороза", - говорится в информации службы.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)