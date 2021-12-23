Расим Гулиев приговорен к 3 годам лишения свободы (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен судебный процесс по делу бывшего руководителя Аппарата ИВ города Баку Расима Гулиева, сообщает в четверг Trend.

Судебное заседание прошло под председательством судьи Фаига Ганиева.

Расим Гулиев был приговорен к 3 годам лишения свободы.

Отметим, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана по факту предоставления ЖСК FF-2011 незаконных разрешений на снос жилого дома, охраняемого государством как культурный памятник местного значения, жилых зданий на ул. Диляры Алиевой, 141 в Насиминском районе Баку и строительство новых жилых зданий.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что экс-руководитель Аппарата главы ИВ Баку Гулиев Расим Вагиф оглу лично подписал распоряжение № 346 от 31 мая 2018 года о строительстве офисов и жилых домов на территории Насиминского района.

Против Гулиева было выдвинуто обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 314-2.3 (выделение земельных участков, либо выдача разрешения на проведение строительных или монтажных работ с нарушением правил, установленных законом) УК Азербайджана.

В его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)