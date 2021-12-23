В Баку доставлено еще 150 автобусов турецкого производства (версия 2)

(первая версия в 16:28)

БАКУ /Trend/ - Для улучшения пассажироперевозок в Баку были доставлены еще 150 автобусов, приобретенных в Турции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

"Автобусы доставлены в соответствии с контрактом, подписанным между БТА и турецкой компанией BMC 10 декабря 2020 года. Все автобусы 12-метровые и отвечают требованиям современных пассажироперевозок и стандарту Евро-6. В ближайшее время компания-производитель начнет процесс поставки в Баку 170 автобусов длиной 9 метров, предусмотренных вышеуказанным контрактом. В этом году 578 автобусов были интегрированы в систему BakıKart, оптимизированы 42 маршрута, обновлены 7 регулярных маршрутов, организовано 14 новых маршрутов. В течение года было построено около 270 автобусных остановок. Ежедневно около 800 тысяч пассажиров пользуются безналичным проездом в общественном транспорте", - говорится в сообщении БТА.



(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)