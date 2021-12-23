В Центре Гейдара Алиева состоялось интеллектуальное соревнование среди школьников "Научимся безопасному поведению на дорогах" (ФОТО)
БАКУ / Trend / - 23 декабря в Центре Гейдара Алиева совместной организацией Автомобильной Федерации Азербайджана (АФА), министерства образования и поддержкой Общественного Объединения "Региональное Развитие" состоялось интеллектуальное соревнование среди школьников "Научимся безопасному поведению на дорогах", сообщает Trend.
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В Центре Гейдара Алиева состоялось интеллектуальное соревнование среди школьников "Научимся безопасному поведению на дорогах" (ФОТО)
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