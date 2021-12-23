В Азербайджане разоблачена организованная банда - СГБ (версия 3)

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БАКУ / Trend / - В Азербайджане разоблачена организованная банда, которая шантажировала граждан интимными видеозаписями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ).

СГБ расследовала поступившую информацию о распространении интимных видеозаписей граждан Азербайджана через различные соцсети.

По фактам в Главном следственном управлении СГБ создана следственная группа по уголовному делу, возбужденному по статьям 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство организованной группой денежных средств в крупном размере под угрозой распространения порочащей информации о потерпевших лицах и их близких родственниках), 272.2.1 и 272.2.2 (повторный захват компьютерной информации с использованием технических средств) УК Азербайджана, также проведены следственно-оперативные и оперативно-технические мероприятия.

Было установлено, что члены ОПГ созданными ими в соцсети "Facebook" фальшивыми аккаунтами совершали действия, направленные на побуждение к интимному поведению по видеозвонкам различным гражданам Азербайджана. Осуществлялась видеосъемка окна экрана во время видеозвонка. Затем через приложения ”Facebook Messenger “ и ”WhatsApp" члены ОПГ связывались с гражданами, демонстрировали им и их близким родственникам оскорбительные материалы и под угрозой распространения требовали крупную сумму денег.

В результате широкомасштабных следственных мероприятий были получены IP-адреса и другие данные абонентов, подключенных к сети Интернет на устройствах, которые были в использовании членов преступной сети за пределами страны. Ссылаясь на положения международных конвенций о киберпреступности, была обеспечена срочная защита данных по этим IP-адресам. Установлены личности 32 человек, вступивших в преступную сеть. Также было установлено, что 200 граждан Азербайджана пострадали от данных преступных действий.

Были проведены обыски, допросы и другие следственные действия по адресам, расположенным в провинции Силистра совместно с правоохранительными органами Болгарии. Изъяты многочисленные компьютеры, мобильные телефоны и техническое оборудование, на которых содержались видеоматериалы, голосовые сообщения и переписки. Были ограничен доступ к видеоматериалам, содержащимся в многочисленных аккаунтах в соцсетях.

Раскрыты уголовные дела иностранных граждан Гюрджана Стоянова, Тезджана Стоянова, Севинча Нийази и других лиц, они были привлечены к уголовной ответственности в качестве обвиняемых. Решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)