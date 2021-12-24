В Центре Гейдара Алиева состоялось интеллектуальное соревнование среди школьников "Научимся безопасному поведению на дорогах" (ФОТО) (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована 23 декабря в 17:35)

БАКУ /Trend/ - 23 декабря в Центре Гейдара Алиева при совместной организации Автомобильной федерации Азербайджана и министерства образования и поддержке Общественного объединения "Региональное развитие" состоялось интеллектуальное соревнование "Научимся безопасному поведению на дорогах", сообщает Trend.

Проект осуществлен в рамках реализации «Государственной программы по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019-2023 годы».

В соревновании участвовали 55 команд, в которые вошли учащиеся 7-8 классов средних общеобразовательных школ города Баку. Проект нацелен на пропаганду безопасного поведения на дорогах, информирование школьников о правилах дорожного движения и ознакомление с транспортными средствами.

Отметим, что 18 декабря в Центре Гейдара Алиева был проведен тренинг по подготовке участников соревнования по соответствующим темам. Школьники также смогли подготовиться к соревнованию с помощью изданий Автомобильной федерации. Вопросы касались правил дорожного движения и истории создания автомобилей; участников дорожного движения, пешеходов и велосипедистов, водительских прав, правил дорожного движения и др. По итогам третьего тура соревнования жюри определило обладателей I, II и III мест. Согласно решению жюри, учащиеся полной средней школы №211 заняли первое место, гуманитарно-технического лицея №2 – второе и полной средней школы №275 – третье место.

(Перевод: Кямаля Сеидова)