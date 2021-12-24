Федерация гимнастики Азербайджана подготовила видеопоздравление ко дню рождения Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана подготовила видеопоздравление ко дню рождения Президента Ильхама Алиева.
Как сообщает Trend, азербайджанские гимнасты на видео поздравили Президента Ильхама Алиева.
Представляем вниманию читателей этот видеоролик.
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Федерация гимнастики Азербайджана подготовила видеопоздравление ко дню рождения Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)
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