В Гяндже, Масаллы и Уджаре открылись единые координационные центры (версия 2)

(изменен заголовок, первая версия вчера в 21:36)

БАКУ / Trend / - В Гяндже, Масаллы и Уджаре с сегодняшнего дня стали функционировать единые координационные центры, сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

"Сегодня еще в 3 городах и районах - Гяндже, Масаллинском и Уджарском районах стали действовать единые региональные координационные центры для приема обращений семей шехидов и участников войны по 19 городам и районам. Услуги по 25 структурам, шесть из которых это министерство труда и социальной защиты населения, министерство обороны, министерство здравоохранения, Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу, Госагентство по обязательному медицинскому страхованию, Государственная страховая коммерческая компания и 19 исполнительных властей городов и районов будут оказывать услуги из единого центра по 26 направлениям по принципу оперативности, прозрачности, вежливости, ответственности и комфорта. Центры будут функционировать в здании территориальных филиалов Госфонда соцзащиты в Гяндже, Масаллы и Уджаре. Наряду с этими городами и районами услуги семьям шехидов и участникам войны будут оказываться в 19 городах и районах районов, включая прилегающие регионы", - говорится в информации Минтруда.

Сообщается, что обращения граждан будут приниматься в едином координационном центре в Гяндже - по гг. Гянджа, Нафталан, Дашкесанскому, Геранбойскому, Гейгельскому и Самухскому районам, в едином координационном центре в Масаллинском районе – по Масаллинскому, Астаринскому, Джалилабадскому, Лерикскому, Лянкяранскому и Ярдымлинскому районам, в едином координационном центре по Уджарском району – по г. Мингячевир и Уджарскому, Агдашскому, Гейчайскому, Кюрдамирскому, Евлахскому, Зардабскому районам.

Напомним, что 23 августа этого года в Центрах DOST в Баку, а с начала ноября в Центре DOST в Абшероне работают единые координационные центры, и за прошедший период эти центры оказали услуги 5 700 лицам.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)