В очередной раз подтверждено соответствие компании «AzEduNet» международным стандартам

БАКУ/Trend/ - В очередной раз подтверждено соответствие системы управления услугами информационных технологий компании «AzEduNet» стандарту ISO / IEC 20000-1: 2018. Одобрение сертификата со строны члена международной организации по стандартизации и мировым лидером в области сертификации систем менеджмента организацией BSI (British Standard Institution) иметь особую важность. Таким образом, по результатам первоначального, проведенного в сентябре, и последнего внешнего аудита, проведенного в ноябре этого года, «AzEduNet» была признана компанией, предоставляющей ИТ-услуги клиентам в соответствии с международными стандартами и требованиями.

Получение этого сертификата свидетельствует о надлежащем управлении и постоянном улучшении внутренних процессов в компании, что в свою очередь повышает доверие клиентов и других заинтересованных сторон в организации.

Отметим, что впервые «AzEduNet» сертифицировала систему управления ИТ-услугами по стандарту ISO / IEC 20000-1: 2011 в 2018 году. Кроме того, ранее компания получала сертификаты по стандартам ISO 9001: 2008 и ISO 9001: 2015.