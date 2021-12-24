В Азербайджане выявлено еще 559 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 104 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 559 случаев заражения коронавирусом, 1 104 человека вылечились, 12 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 613 618 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 592 828 человек вылечились, 8 269 человек скончались, число активных больных составляет 12 521.

За последние сутки в стране проведено 9 602 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 798 493.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)