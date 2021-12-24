БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 24 207 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 618, вторую - 3 204, третью, бустерную дозу - 18 385 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 177 159. Первую дозу вакцины получили 5 153 329, вторую - 4 656 209 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получил 1 367 621 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)