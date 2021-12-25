Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, порывистый юго-западный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 1-3, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем - 5-9 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, в высокогорье ночью - 13-15, днем - 0-5 градусов мороза.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)