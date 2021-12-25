В Азербайджане выявлен еще 501 случай заражения коронавирусом, вылечились 1 092 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 501 случай заражения коронавирусом, 1 092 человека вылечились, 15 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены 614 119 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 593 920 человек вылечились, 8 284 - скончались, число активных больных составляет 11 915.

За последние сутки в стране проведены 9 887 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 808 380.