Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 26 436 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 578, вторую - 3 249, третью, бустерную дозу - 20 609 человек.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 203 595. Первую дозу вакцины получили 5 155 907, вторую - 4 659 458 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 388 230 человек.
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