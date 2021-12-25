БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 26 436 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 578, вторую - 3 249, третью, бустерную дозу - 20 609 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 203 595. Первую дозу вакцины получили 5 155 907, вторую - 4 659 458 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 388 230 человек.