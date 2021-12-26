В Азербайджане выявлено еще 511 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 178 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 511 случаев заражения коронавирусом, 1 178 человек вылечились, 13 - скончались, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 614 630 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 595 098 человек вылечились, 8 297 - скончались, число активных больных составляет 11 235.
За последние сутки в стране проведены 9 328 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 817 708.
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