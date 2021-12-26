БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 20 989 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 047, вторую - 2 554, третью, бустерную дозу - 16 388 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 224 584. Первую дозу вакцины получили 5 157 954, вторую - 4 662 012 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 404 618 человек.