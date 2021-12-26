Зохра Агамирова удостоена звания "Спортсменка года"
БАКУ / Trend/ - Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана (AİJA), являющаяся членом и официальным представителем в нашей стране Международной ассоциации спортивной печати (AIPS) и Европейского союза по спортивной печати (AIPS EUROPE-UEPS), в год своего 25-летия объявила имена победителей по различным номинациям, сообщает Trend.
В числе отличившихся и представительница Федерации гимнастики Азербайджана.
Так, двукратный серебряный призер летней Универсиады, победительница Игр исламской солидарности, представительница Азербайджана на летних Олимпийских играх в Токио Зохра Агамирова (художественная гимнастика) завоевала звание "Спортсменка года".
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)
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