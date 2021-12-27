Эксперт назвал депозиты в ресторанах в Азербайджане незаконными

Общество 27 декабря 2021 11:08 (UTC+04:00)
Эксперт назвал депозиты в ресторанах в Азербайджане незаконными

БАКУ /Trend/ - Депозитная система бронирования столов в ряде ресторанов Азербайджана не предусмотрена законом.

Об этом сказал в понедельник Trend председатель Объединения свободных потребителей Азербайджана Эйюб Гусейнов, комментируя требование депозита с клиентов в некоторых ресторанах.

По его словам, эти действия владельцев ресторанов не регулируются законом.

Он считает, что нельзя принуждать клиента оплачивать депозит, потому что это не предусмотрено законом.

Гусейнов также отметил, что необходимо разработать закон о ресторанах, в котором должны найти отражение эти вопросы.

В то же время владельцы ряда ресторанов сказали Trend, что идут на этот шаг для получения нормальной прибыли.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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