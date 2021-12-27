Обсуждения по законопроекту о медиа планируется завершить в ближайшее время – Ахмед Исмайлов

БАКУ /Trend/ - Обсуждения по законопроекту о медиа планируется завершить в ближайшее время.

Об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов, сообщает в понедельник Trend.

«Проводятся обсуждения с представителями НПО, экспертами в сфере медиа. Думаю, что в ближайшее время эта работа будет завершена, и законопроект будет представлен в последнем, третьем чтении», - сказал Исмайлов

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)