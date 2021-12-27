На освобожденных территориях Азербайджана посажено более 20 тыс. деревьев – Минэкологии (версия 2)

(первая версия в 12:14)

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана посажено свыше 20 тысяч деревьев.

Об этом сказал в понедельник журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, сообщает Trend.

Он отметил, что на освобожденных территориях продолжается процесс по созданию лесных полос.

"Одним из направлений "Большого возвращения" являются шаги по оздоровлению экологии и окружающей среды на освобожденных территориях. Эти земли 30 лет находились под оккупацией, там был совершен экоцид. В этом году на этих территориях было посажено более 20 тысяч саженцев деревьев, посеяно около 3 тонн семян различных пород деревьев", - отметил замминистра.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)