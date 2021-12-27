В Азербайджане обнародованы сроки проведения ряда экзаменов в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал сроки экзаменов, которые пройдут в начале 2022 года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

«В январе 2022 года пройдут: экзамен по приему на государственную службу (тип A) и экзамен для поступления на дипломатическую службу (в МИД). В феврале планируется провести: пробный экзамен, экзамен по приему на государственную службу (тип B), вступительный экзамен в магистратуру (I попытка) и выпускной экзамен в профессиональных лицеях.

С расписанием всех экзаменов можно ознакомиться по ссылке.

Общественность будет дополнительно проинформирована о датах или сроках экзаменов, которые пройдут в другие месяцы 2022 года.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)