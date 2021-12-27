Состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 27 декабря состоялось 39-е заседание Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) в онлайн - формате, сообщает Trend со ссылкой на AGF.

В заседании, посвященном итогам года, приняли участие вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов, члены исполкома Мариана Василева, Рафиг Бехбудов и Рауф Алиев, а также главные тренеры национальных сборных команд по различным гимнастическим дисциплинам.

Были заслушаны и приняты отчеты за 2021 год главных тренеров, а также представителей спортивных организаций, тесно сотрудничающих с Федерацией.

Также был представлен отчет о деятельности гимнастических секций, действующих в регионах.

Затем был обсужден ряд важных вопросов, стоящих на повестке дня и связанных с деятельностью Федерации. Были приняты правила Федерации - "Этика", "Обеспечение безопасной среды в гимнастике и защита личности участников", "Средства массовой информации", "Лицензия", "Учебная программа по профессиональной подготовке тренеров", а также одобрены изменения в "Дисциплинарный кодекс" и "Технический регламент".

Также на заседании была определена дата проведения 12-го Общего собрания Федерации гимнастики Азербайджана, которое состоится в начале будущего года, и утверждена его повестка.

Кроме того, были обсуждены планы Федерации на 2022 год.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)