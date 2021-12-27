В Азербайджане выявлено еще 306 случаев заражения коронавирусом, вылечились 560 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 306 случаев заражения коронавирусом, 560 человек вылечились, 11 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 614 936 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 595 658 человек вылечились, 8 308 - скончались, число активных больных составляет 10 970.

За последние сутки в стране проведено 6 482 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 824 190.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)