БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 21 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2, вторую - 17, третью, бустерную дозу - 2 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 224 605. Первую дозу вакцины получили 5 157 956, вторую - 4 662 029 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 404 620 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)