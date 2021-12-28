В Азербайджане проводятся общественные обсуждения законопроекта «О медиа»

БАКУ /Trend/ - В рамках совместного заседания комитета по правовой политике и государственному строительству и комитета по правам человека Милли Меджлиса (парламент) 28 декабря проводятся общественные обсуждения законопроекта «О медиа», сообщает во вторник Trend.

В заседании участвуют и руководители ряда СМИ.

Ожидается, что по итогам обсуждений законопроект будет рекомендован на рассмотрение в третьем чтении на пленарном заседании парламента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)