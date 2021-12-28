В Азербайджане обсуждают вопрос пакета льгот для субъектов медиа – Ахмед Исмайлов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведутся обсуждения в связи с пакетом льгот для субъектов медиа.
Об этом сказал во вторник исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмайлов в ходе обсуждения законопроекта «О медиа» на совместном заседании комитета по правовой политике и государственному строительству и комитета по правам человека Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.
По его словам, после принятия закона «О медиа» будет разработан и вынесен на обсуждение законопроект о льготах для субъектов медиа.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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