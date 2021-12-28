Обнародованы результаты мониторинга состояния памятников культуры на освобожденных территориях Азербайджана

Общество 28 декабря 2021 13:47 (UTC+04:00)
Обнародованы результаты мониторинга состояния памятников культуры на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты мониторинга состояния памятников культуры в Шуше, Физули, Зангилане, Ходжавенде, Губадлы, Агдаме, Тертере, Лачине и Кельбаджаре, сообщает во вторник Trend.

Как сказал на пресс-конференции на тему «Министерство культуры: цели и итоги 2021 года» министр культуры Азербайджана Анар Керимов, до сегодняшнего дня был произведен осмотр 403 историко-культурных памятников, находящихся на государственной регистрации, и 162 исторических, архитектурных, археологических памятников, не находящихся на государственной регистрации.

"Также был произведен осмотр 864 учреждений культуры, в том числе 462 библиотек, 348 клубов, 20 музеев, 26 детских музыкальных школ, одного кинотеатра, трех киноклубов, двух театров и двух галерей. Цель мониторинга - это обеспечение возмещения ущерба, который был нанесен памятникам культуры за период оккупации наших территорий", - сказал министр.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде)

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