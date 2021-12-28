Нашей первой целью является создание публичных юридических лиц для усовершенствования управления - Анар Керимов
БАКУ /Trend / - Нашей первой целью является создание публичных юридических лиц для усовершенствования управления.
Об этом на пресс-конференции на тему "Министерство культуры: цели и итоги 2021 года" сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов, сообщает во вторник Trend.
"Эту сферу необходимо изучить. Следует определить ее эффективность для отчета перед государственными органами и финансовыми учреждениями. Мы хотим упрощения в управлении театральной сферы. В 2022 году данные процессы будут продолжены. Я верю, что с реформами мы сможем добиться резкого прогресса", - сказал министр.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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