Азербайджан обратится в ЮНЕСКО для включения балабана в Репрезентативный список нематериального культурного наследия

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обратится в ЮНЕСКО по вопросу включения ряда образцов национального нематериального культурного наследия, в том числе балабана, в Репрезентативный список нематериального культурного наследия этой организации.

Об этом сказал во вторник министр культуры Азербайджана Анар Керимов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства в 2021 году, сообщает Trend.

По его словам, обращение связано с такими направлениями, как шелководство и традиционное производство шелка; перламутр в декоративном искусстве; пехлеванство, игра «зорхана» и традиционный виды спорта; устная традиция шуточных рассказов о Молле Насреддине; исполнительское искусство и искусство игры на балабане; культура чаепития.

Он выразил надежду на то, что в будущем году эти образцы нематериального культурного наследия будут включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)