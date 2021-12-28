С 2022 г. начнутся совместные с Турцией съемки фильмов - Анар Керимов
БАКУ /Trend/ - С 2022 года мы начнем совместные с Турцией съемки фильмов.
Об этом во вторник сказал на пресс-конференции на тему «Министерство культуры: цели и итоги 2021 года» министр культуры Азербайджана Анар Керимов, сообщает Trend.
По его словам, обсуждения по проектам продолжаются.
"Турция за короткий срок добилась большого прогресса в сфере кино. Не отстают от турецких и наши режиссеры. Планируются совместная деятельность и обмен опытом. Пока не могу раскрыть конкретные проекты, обсуждения продолжаются. Трансляция наших совместно снятых фильмов будет возможна и на Netflix", - сказал министр.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде)
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