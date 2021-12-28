ГЭЦ Азербайджана подготовил новую программу приема по информатике

БАКУ /Trend/ - Рабочая группа Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана подготовила программу приема в соответствии с требованиями результатов куррикулума по информатике, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

В программу включены темы из учебников V-XI классов общеобразовательных учреждений. Абитуриенты, желающие сдать экзамен по информатике в 2023 году, могут подготовиться к нему по этой программе. С программой приема можно ознакомиться по ссылке:

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)