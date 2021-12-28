В результате взрыва в Мингячевире пострадали несколько человек (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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МИНГЯЧЕВИР /Trend/ - В Мингячевире прогремел взрыв, есть пострадавшие, сообщает во вторник местное бюро Trend.

По его данным, взрыв прогремел в доме, расположенном в жилом массиве Günəşli, и, по предварительным данным, его причиной стала утечка бытового газа. После взрыва в доме начался пожар.

В результате взрыва повреждения получили более 10 домов и один автомобиль.

29-летний Илькин Мамедов, 55-летняя Севиндж Ганбарова, а также проживающая в соседнем доме 24-летняя Айнура Алекберова получили различные телесные повреждения и были госпитализированы.

Место происшествия было осмотрено сотрудниками соответствующих структур. Причина взрыва станет известна после расследования.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)