Запущен новый веб-сайт Министерства здравоохранения Азербайджана

Общество 28 декабря 2021 18:50 (UTC+04:00)
Запущен новый веб-сайт Министерства здравоохранения Азербайджана

БАКУ /Trend / - Запущен новый веб-сайт Министерства здравоохранения Азербайджана.

Как сообщили Trend в министерстве, сайт, обновленный в соответствии со стандартами, отличается современным дизайном, структурой и простотой в использовании.

На сайте, обновленном на основе программного обеспечения и разработанного алгоритма, внедрены инновации.

Веб-сайт адаптирован к современным требованиям как с точки зрения функциональности, так и дизайна. С расширением объема электронных услуг добавлены новые модули.

( Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

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