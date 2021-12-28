БАКУ /Trend/ - Азербайджан оказался в топ-5 стран-оптимистов в 2021 году, передает во вторник Trend со ссылкой на исследование Gallup International.

Таким образом, первыми пятью странами в «Индексе надежды» стали Индонезия (+72), Албания (+65), Азербайджан (+53), Нигерия (+51), Мексика и Вьетнам (оба с чистым баллом +47).

В свою очередь, Азербайджан также вошел в топ-5 стран по «Индексу счастья». В данный список вошли Колумбия (счастливые и очень счастливые минус несчастные и очень несчастные равны +79), Казахстан (+76), Албания (+74), Малайзия (+73), Азербайджан (+70).