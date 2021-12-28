В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" - Теймур Мусаев

БАКУ / Trend / - В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения штаммом коронавируса "омикрон".

Об этом сказал во вторник первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана - временно исполняющий обязанности главы ведомства Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Trend.

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