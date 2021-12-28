Представлены новые препараты против коронавируса, проводятся обсуждения - минздрав Азербайджана (Версия 2)

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БАКУ / Trend / - Международные фармацевтические компании представили новые препараты против коронавируса, проводятся обсуждения.

Об этом сказал во вторник первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана - временно исполняющий обязанности главы ведомства Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Trend.

"В некоторых странах эти препараты уже зарегистрированы, в некоторых - начались поставки. После того, как будут собраны необходимые научные данные и станут известны результаты, препараты будут доставлены и в Азербайджан", - отметил Мусаев.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)