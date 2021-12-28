Сегодня в Азербайджане фиксируется серьезное снижение показателя инфицирования коронавирусом – Ягут Гараева (версия 2)
(первая версия в 17:18)
БАКУ /Trend/ - На сегодня в Азербайджане фиксируется серьезное снижение показателя инфицирования коронавирусом.
Об этом сказала во вторник глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Trend.
Она отметила, что за последние три месяца самый высокий процент заражаемости пришелся на ноябрь.
"Позитивные результаты по республике больше зарегистрированы в Баку и на Абшероне. В целом, ситуация оценивается как стабильная", - отметила Гараева.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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