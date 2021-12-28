В мире накаляется ситуация в связи со штаммом "омикрон" коронавируса - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - В мире накаляется ситуация в связи со штаммом "омикрон" коронавируса.

Об этом сказал во вторник помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Trend.

Новость обновляется