Вопрос открытия сухопутных границ Азербайджана в настоящее время не обсуждается
БАКУ /Trend/ - Вопрос открытия сухопутных границ Азербайджана в настоящее время не обсуждается.
Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине.
По его словам, в настоящее время граждане могут въезжать в Азербайджан через сухопутную границу только при наличии специального разрешения Кабинета министров.
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