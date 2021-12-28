В мире накаляется ситуация в связи со штаммом "омикрон" коронавируса - Шахмар Мовсумов(версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В мире накаляется ситуация в связи со штаммом "омикрон" коронавируса.

Об этом сказал во вторник помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Trend.

Он отметил, что есть высокая вероятность, что проблемы, которые имеются в других странах, будут и в Азербайджане.

"Некоторые государства уже вводят ограничения. Единственный способ защиты - это вакцинация. Исследования показывают, что введение 3-й дозы вакцины значительно укрепляет иммунитет", - заявил Шахмар Мовсумов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)