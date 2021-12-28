В Азербайджане разрешена третья фаза клинических испытаний вакцины TURKOVAC - Теймур Мусаев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Разрешено провести третью фазу клинических испытаний турецкой вакцины от коронавируса TURKOVAC в Азербайджане.

Об этом сказал во вторник первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана - временно исполняющий обязанности главы ведомства Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Trend.

Он отметил, что соответствующая документация подготовлена и представлена азербайджанской стороне.

"Документация рассмотрена. Разрешено провести третью фазу клинических испытаний турецкой вакцины от коронавируса в Азербайджане. В настоящее время ожидается прибытие рабочей группы из Турции, после чего начнутся испытания", - сказал Мусаев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)