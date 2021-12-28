БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 31 242 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 083, вторую - 4 132, третью, бустерную дозу - 24 027 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 255 847. Первую дозу вакцины получили 5 161 039, вторую - 4 666 161 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 428 647 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)