Лекарственные препараты от коронавируса не заменят вакцину - Теймур Мусаев(версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Лекарственные препараты против коронавируса не заменят вакцину.

Об этом сказал во вторник первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана - временно исполняющий обязанности главы ведомства Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Trend.

Он отметил, что есть ранняя и поздняя фазы коронавируса.

"В ранней стадии происходит рост заболеваемости, для предотвращения чего принимаются лекарства. В поздней фазе пациентам необходима кислородная поддержка. Новые препараты предусмотрены для применения в ранней фазе", - отметил Мусаев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)