Наблюдаются редкие случаи добровольной вакцинации беременных - Теймур Мусаев(версия 2)

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БАКУ /Trend / - Наблюдаются редкие случаи добровольной вакцинации беременных.

Об этом сказал во вторник первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана - временно исполняющий обязанности главы ведомства Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Trend.

Он отметил, что даже в странах, где рекомендуется вакцинация, только 30 процентов беременных участвуют в этом процессе.

"Вакцинация рекомендуется беременным с избыточным весом, хроническими заболеваниями. Я рекомендую это как врач. Это мировая практика. Беременных, которые заражены вирусом, госпитализируют. Они получают лечение в спецотделении в централизованном порядке", - заявил Теймур Мусаев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)