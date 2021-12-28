Пандемия все еще развивается - Шахмар Мовсумов (версия 2)

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БАКУ / Trend / - Пандемия все еще развивается.

Как сообщает Trend, об этом сказал на сегодняшнем брифинге помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

По его словам, целью проведения брифингов Оперативного штаба является информирование общественности о текущей ситуации и решениях штаба.

"На сегодняшний день штамм "омикрон" является самым распространенным. Есть информация, что данный штамм считается наиболее заразным", - отметил Шахмар Мовсумов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)