Сегодня в Азербайджане коронавирусом заразились еще 376 человек - Ягут Гараева(версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:08)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 376 случаев заражения коронавирусом, 887 человек вылечились, 16- скончались.

Об этом сказала во вторник глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 615 312 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 596 545 человек вылечились, 8 324 – скончались, число активных больных составляет 10 443.

За последние сутки в стране проведено 8 784 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 832 974.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)