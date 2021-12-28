При распространении штамма "омикрон" придется принять ограничительные меры - Теймур Мусаев(версия 2)

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БАКУ /Trend / - При распространении штамма "омикрон" придется принять ограничительные меры.

Об этом сказал во вторник первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана - временно исполняющий обязанности главы ведомства Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Trend.

По его словам, проникновение и распространение "омикрона" на территории Азербайджана - это вопрос времени.

"На данный момент нет необходимости вводить ограничения", - отметил Теймур Мусаев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)